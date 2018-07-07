سوداني قفز من سطح مبنى هرباً من شرطة الهجرة.. فمات

لقي شاب سوداني في الـ23 من عمره حتفه أثناء مداهمة لشرطة الهجرة في نيوبورت بولاية #ويلز البريطانية، بعد أن فر من موقع عمله في مغسلة للسيارات والتجأ إلى سطح مصنع مجاور.

ويبدو أن الشاب حاول القفز من على سطح المبنى، ما أدى إلى وفاته بعد أن تم نقله إلى مستشفى جامعة ويلز في كارديف إثر تعرضه لإصابات بالغة. وقبل ذلك، حاول ضباط الهجرة إنقاذه بتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي.

وكان موظفو الهجرة قد وصلوا المنطقة بشكل مفاجئ وقاموا بمطاردة اللاجئين غير الشرعيين، وفق صحف بريطانية.

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من جانبه، قال لين سوندرز، وهو زبون لمغسلة السيارات كان ينتظر سيارته، إنه شاهد الحادث بأكمله، مشيراً إلى أنه كان هناك حوالي 6 أشخاص على الأقل يجلسون في المقهى المجاور للمغسلة، وقتها.

وذكر الرجل أن "أحد العمال تمكن من الوصول لسقف المبنى المجاور، ومن ثم سمعنا الصوت المدوي. وبعد 10 دقائق وصلت سيارة إسعاف صغيرة، وكان من الممكن من خلال وجوه الضباط معرفة أن العامل قد لقي حتفه".