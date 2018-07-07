شاهد غرابا يحيي زوار قلعة في إنجلترا بلهجة أهل يوركشاير

صوّرت امرأة غراباً وهو يستقبل السياح بقوله " ‘Y’alright love? " بلكنة أهل #يوركشاير، وذلك بأحد المواقع السياحية جوار قلعة كناريسبورو بـ #إنجلترا.

وقد كان كل من ليزا ومارك بروكس في رحلة ليوم واحد إلى قلعة كناريسبورو، شمال يوركشاير، عندما لاحظا #الغراب وهو يحوم حول المارة أثناء تجوالهم بالمكان.

وقالت ليزا وهي أم لطفلين وتبلغ من العمر 43 عامًا إنها أصيبت بدهشة شديدة من الطائر، الذي بدأت تصويره على هاتفها المحمول.

ويظهر المقطع الذي يبلغ طوله 34 ثانية الغراب المبرقش وهو يقفز عند عتبة قصيرة، ومن ثم يحيي الزوجين بنغمات صغيرة.

وقالت ليزا التي تعمل طاهية إنها تحب تصوير فيديوهات الطبيعة البرية والسناجب والطيور.

وتقول: "في البداية اعتقدت أن ثمة شيئًا غير صحيح. ولكن بعد بضع دقائق أدركت أنه الطائر".

وأضافت: "لقد بدا الأمر مرحًا ومضحكا للغاية أنه يتفوه بلهجة أهل منطقة يوركشاير".

وتضيف: "وقد كان يتنقل ما بين كلمة darling و love ومن ثم بدأ الأشخاص يتجمعون ليشاهدوا ما يحدث".

وقد شوهد الفيديو أكثر من 720 ألف مرة منذ أن تم تحميله على الفيسبوك نهاية الأسبوع الماضي.

كما حصل على 1500 إعجاب وأكثر من 13600 مشاركة من الناس الذين يحبون سحر الطيور غير المعتادة.