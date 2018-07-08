شاهد رئيسة كرواتيا ترقص مع اللاعبين بعد إقصاء روسيا

برزت كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، كأحد النجوم المشجعين لمنتخب بلادها، الذي استطاع أن يقصي روسيا بالركلات الترجيحية ويصل إلى المربع الذهبي بكأس العالم.

ونشرت غرابار مقطع فيديو على حسابها بفيسبوك يظهرها، وهي ترقص مع المنتخب في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية المباراة الحاسمة. ولم تتأهل كرواتيا إلى المربع الذهبي منذ عام 1998.

وحرصت الرئيسة الكرواتية على مشاركة تجربتها مع المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ سفرها إلى سوتشي مطلع الشهر لمتابعة مباريات منتخب بلادها.

وفي مقابل نجومية اللاعبين الكروات والإنجاز الذي تمكنوا من تحقيقه فقد كانت هي الأخرى نجمة في وسائل التواصل الاجتماعي.

السفر في الدرجة السياحية

وقبل رقصها الأخير ببلوغ دور الأربعة، كان الموضوع الأبرز الذي جذب المتابعين، اختيارها السفر على الدرجة السياحية إلى روسيا، وحيث ظهرت مع ركاب آخرين في الطائرة، وقد نشرت الرئيسة الصورة على فيسبوك.

وتقول إنها جاءت لتثبت أنها مشجعة كرة قدم، وأنها تناصر منتخب بلادها، وقد حرصت على ارتداء قميص المنتخب الكرواتي.

وبلاشك كانت رحلتها موفقة، إذ إن المنتخب حقق الوصول إلى نصف النهائي، وكتبت على فيسبوك مشيدة بالفريق الكرواتي وحثت شعبها على الاحتفال، وهي تقول إنها "فخورة لهذا الشعب".