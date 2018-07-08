شاهد.. ردة فعل حيوانات الغابة عندما ترى نفسها في المرآة

في دراسة بغابات الأمازون المطرية تم وضع مرآة كبيرة في موقع استراتيجي، وذلك لمراقبة مدى تفاعل الحيوانات عندما ترى صورها منعكسة عليها.

وتم تصوير العديد من الحيوانات وطريقة تفاعلها مع الموقف ومنها الخنازير البرية وأسد الجبال وغيرها.

وجاء ذلك ضمن مشروع لمصور شاب يدعى مارك فيرنلي في الـ 28 من عمره، يقوم بتصوير الحياة البرية في منطقة الغابات المطرية ويدرس المشروع وكذلك تفاعل الحيوانات مع المرآة.

وقد بدأ فيرنلي التصوير في نوفمبر 2017 ويقول: "أردت دراسة تفاعل هذه الحيوانات مع صورها وخاصة قطط الأمازون".

وأضاف: "الحيوانات تمر في الغابة وتعثر على صورها في المرآة، ونعلم أنه ليس لديها الذكاء لمعرفة أنه اعتراف ذاتي".

وتابع "فالحيوان لن يعرف أن هذا هو انعكاس له، إنما سوف يفهم أنه حيوان آخر من نوعه منافس له".

ويقول المصور: "إن حيوان النمر المرقط أو الجاكوار، قام بخطوة مختلفة بأن وضع العشب وراء المرآة".

ويعمل المصور من خلال الصور التي يلتقطها والأفلام القصيرة على كشف أسرار الحيوانات في البر، والثقافة الحية لهذه الكائنات.