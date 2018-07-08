شاهد.. هكذا احتفل مشجعو إنجلترا بالفوز على السويد

احتفل مشجعو #فريق_إنجلترا بطريقة غريبة وعجيبة بعد الفوز على منتخب السويد، الذي خرج مساء السبت من تصفيات كأس العالم التي تجري في روسيا.

واحتشد المئات من المشجعين البريطانيين في شرق لندن قبل أن يقتحموا أشهر متجر سويدي في العالم، وهو متجر الأثاث واسع الانتشار "آيكيا" الذي دخلوه وهم يحتفلون ويغنون ويصرخون: "عودوا لبلادكم"، في إشارة إلى عودة #المنتخب_السويدي إلى استوكهولم قادماً من روسيا بعد هزيمته أمام المنتخب الإنجليزي.

وحصلت "العربية.نت" على مقطع فيديو بثه المشجعون الإنجليز عبر حساباتهم على "تويتر" ويظهر فيه العشرات من المشجعين داخل متاجر "آيكيا" الشهيرة في منطقة "ستراتفورد" شرق العاصمة لندن.

وظهر المشجعون وهم يقفزون على الأسرَّة المعروضة داخل المتجر، كما ركلوا بأرجلهم العديد من الأثاث المعروض والكراسي، بينما كانوا يرفعون أعلام إنجلترا، ويحتفلون بفوزها على السويد في المباراة المهمة التي أقيمت في روسيا مساء السبت، وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء.

وظهر في التسجيل العديد من الموظفين والعاملين الذين لم يجدوا طريقة للتعامل مع المشجعين، كما كانوا يطلبون المساعدة من أجل تهدئة الأعداد الكبيرة التي تدفقت على المحل.

وتفاوتت التعليقات على الفيديو الذي أظهر المشجعين داخل محلات "آيكيا"، حيث رأى بعض المعلقين أنه "من العار على المشجعين أن يفعلوا ذلك"، فيما وصف آخرون هؤلاء المشجعين بأنهم "غوغاء وفوضويين".

يشار إلى أن "آيكيا" السويدية هي أكبر سلسلة متاجر للمفروشات في العالم، حيث يوجد لها حالياً 412 فرعاً موزعة على 49 بلداً، فضلاً عن منتجاتها التي تباع عبر الوكلاء في دول أخرى.

وكانت متاجر "آيكيا" قد تم تأسيسها في السويد عام 1943، إلا أنها اشتهرت عام 1956عندما أصبحت الشركة الرائدة في الأثاث سهل التركيب والذي يباع بأسعار معقولة. وحققت الشركة مبيعات إجمالية بأكثر من 38 مليار يورو خلال العام الماضي، فيما تهدف إلى تحطيم مستوى الـ50 مليار يورو بحلول عام 2020.