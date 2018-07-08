صور.. هكذا تحولت بريطانيا لمدن أشباح في هذا الوقت!

تحولت #بريطانيا إلى ما يُشبه مدن الأشباح خلال مباراة #إنجلترا والسويد التي شغلت البريطانيين بعد ظهر السبت بحسب ما كشفت مجموعة من الصور التي يجري تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها الشوارع والمتاجر ومحلات السوبر ماركت والقطارات والمحطات خالية بشكل شبه تام من البشر الذين كانوا يتابعون المباراة لحظة بلحظة.

وانتهت المباراة بفوز إنجلترا على #السويد بهدفين مقابل لا شيء، وهو ما يعني خروج السويد من نهائيات كأس العالم وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى مباراة ما قبل النهائي المقرر أن تقام في #موسكو يوم الأربعاء المقبل. فيما خرج آلاف البريطانيين إلى الشوارع والأسواق فور انتهاء المباراة للاحتفال بالفوز الكبير في مباراة قالت التقارير إنها الأهم بالنسبة لإنجلترا منذ 12 عاماً.

وبحسب الصور التي شاهدتها "العربية.نت" فقد كانت أكبر متاجر التجزئة ومراكز التسوق والقطارات والحافلات فارغة تماماً عند الساعة الثالثة من مساء السبت بالتوقيت المحلي لبريطانيا (2 بتوقيت غرينتش)، وظلت في حالة تشبه الإضراب العام لمدة ساعتين حتى انتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي.

ويأتي غياب الناس والمتسوقين والمشاة على الرغم من أن المباراة جاءت يوم السبت، أي في يوم العطلة الأسبوعية الذي يُعتبر الأكثر نشاطاً بالنسبة للأسواق مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى.

وأظهرت إحدى الصور متجر "موريسونز"، وهو أحد أكبر محلات السوبر ماركت في بريطانيا، وهو خال تماما من المتسوقين، رغم أنه عادة ما يكون مزدحما في أيام السبت، كما أظهرت صورة أخرى أحد القطارات وفيه راكب واحد فقط وهو غارق في النوم، وذلك على الرغم من أن القطارات عادة ما تكون مزدحمة في أيام الظهيرة من عطلات نهاية الأسبوع.