بالصور.. الأطفال الأربعة الذين بعثوا من كهف تايلاند

هؤلاء الأطفال الأربعة كُتب لهم عمر جديد، بعد أن قضوا محاصرين في كهف بشمال #تايلاند تحت الأرض 14 يوماً.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الأربعة منهم، الأحد، فيما ظل باقي أعضاء فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم، وعددهم 8 إلى جانب مدربهم الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، في انتظار تواصل عمليات الإنقاذ مساء اليوم الاثنين، نقلا عن ديلي ميل البريطانية.

الفتى الأول براجاك سوزام، ويبلغ من العمر 14 عاما، ويشتهر باسم "نوت"، ويعرف عنه هدوؤه وعشقه للرياضة.

والفتى الثاني هو بيبات بودهي ويبلغ من العمر 15 عاما.

والفتى الثالث هو منخول بونبيام، ويبلغ من العمر 13 عاما، ويشتهر باسم "مارك".

والفتى الرابع هو ناتاوات ويبلغ من العمر 11 عاما.

وظهرت الأحد صور من بعيد للأربعة أثناء نقلهم على متن مروحية إلى مستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

موضوع يهمك ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن عدد الأطفال الذين تم إخراجهم من كهف تايلاند، بعد أكثر من أسبوعين من علوقهم... إنقاذ 8 أطفال من جوف كهف تايلاند.. و5 بالداخل الأخيرة

وقرر الثمانية الآخرون ومدربهم الدفع الأحد بأضعف أعضاء الفريق جسمانيا، خشية تدهور حالتهم الصحية وتعرضهم للخطر خلال عمليات السباحة والغوص عبر جدران الكهف المخيفة.

ومن المقرر أن يتم اليوم إنقاذ 4 آخرين، على أن يتم التعامل مع باقي أعضاء الفريق خلال الأيام القادمة.

وكان الفريق قد دخل إلى الكهف الشهير مشياً على الأقدام لنقش الأسماء على الجدران، ولكن السيول حاصرتهم في الداخل.