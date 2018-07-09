إنقاذ 8 أطفال من جوف كهف تايلاند.. و5 بالداخل

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن عدد الأطفال الذين تم إخراجهم من كهف تايلاند، بعد أكثر من أسبوعين من علوقهم بداخله بسبب مياه الأمطار، وصل إلى 8 من إجمالي 13.

وأنقذت السلطات التايلاندية بمساعدة خبراء دوليين، 4 فتية آخرين اليوم، بعد ساعات من بدء المرحلة الثانية للإنقاذ، الاثنين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن أحد المشاركين في عملية الإنقاذ قوله إنه تم سحب فتى آخر وإرساله إلى الرعاية الطبية، ليصل عدد المنقذين إلى 8.

ومن المنتظر استئناف عملية الإنقاذ لإخراج 4 فتيان متبقين ومدربهم لكرة القدم.

وصباح أمس الأحد، نجحت السلطات خلالها بمساعدة غواصين دوليين، من إنقاذ 4 من الفتية المحاصرين بالكهف الذي غمرته المياه نتيجة الأمطار.

وكان هؤلاء الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عاما قد اختفوا مع مدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عاما، بعد تدريب في 23 يونيو/ حزيران، بعد أن ذهبوا لاستكشاف مجمع الكهوف قرب الحدود مع ميانمار، ودخلوه مشيا على الأقدام، قبل أن تحاصرهم المياه.