زوج إحدى أشهر مطربات سريلانكا يمزق جسدها بمقص ويختفي

عثروا على إحدى أشهر المطربات في سريلانكا، وهي Priyani Jayasinghe البالغة 51 سنة، ممزقة الجسم مساء أمس الأحد بطعنات عدة سددها إليها زوجها في منزلهما الكائن ببلدة Panadura القريبة 25 كيلومتراً من العاصمة كولومبو، وسريعاً أشارت أصابع الشبهة إلى زوجها Rasika Eden Prabath الذي اختفى من المنزل، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، نقلاً عن الشرطة التي بدأت تطارد الزوج لاعتقاله.

التحقيق الأولي بمقتل برياني جاياسينغ، المعروفة أيضا كملحنة ومنشدة، أشار إلى أن زوجها انقضّ عليها بضرب مبرح، ثم طعنها وأمعن في تمزيق جسمها بمقص منزلي، وحين علم بسماع الجيران لجلبة خلافه العائلي مع زوجته "تركها تنزف وغادر مسرعاً" على حد ما تلخص "العربية.نت" ما نشرته صحيفة Hiru News المحلية في خبرها المتضمن أن دورية من الشرطة وصلت إلى المنزل، ووجدتها تنازع الموت، فنقلوها إلى مستشفى قريب، إلا أنها لم تقوَ على إصاباتها فلفظت فيه آخر أنفاسها.

المطربة المعتبرة منشدة طرب من النوع الكلاسيكي، بحسب ما نسمعها في الفيديو المرفق، أم لعدد من الأبناء، اثنان منهم من زوجها الذي أقدم على قتلها لسبب غير معروف بعد، والباقي من زيجات سابقة على ما يبدو، ومعظمهم يظهرون معها في عدد من الصور نشرتها بحسابها في "فيسبوك" الخالي من أي صورة لها مع زوجها، والمكتظ بكثيرين منهم كتبوا آسفين على مقتلها.