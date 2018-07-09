فيديو محرج.. قط يتسلق أستاذا جامعيا على الهواء مباشرة

توقفت مقابلة سياسية مع بروفيسور بعد أن تسلق قط على رأسه أثناءها، حيث كان د.تارجالسكي يتحدث حول الشؤون البولندية، عندما صعد القط الزنجبيلي على أكتافه.

وكان القط موغي يجلس على طاولة بالقرب من الأكاديمي قبل بدء المقابلة، ويبدو أنه لم يجد مكانًا أكثر راحة من كتفي الرجل.

وكان تارجالسكي يتحدث عن الوضع السياسي في بولندا، وسط حملة حكومية على المحكمة العليا المستقلة في البلاد.

واستمر القط في أداء دوره غير مبالٍ بأن صاحبه يتكلم للتلفزيون، حيث صعد إلى أعلى ولفّ ذيله بمقدمة وجه البروفيسور.

ولم يبد تارجالسكي أي انزعاج، لكن يبدو أنه قد توتر بعض الشيء في الحديث، في ترديد بعض الكلمات أو تقطيع العبارات حيث كان يتكلم بالإنجليزية؛ ما أدى به إلى الإمساك بذيل القط في النهاية.

وقد شارك الصحفي الهولندي رودي بوما، الذي كان يجري المقابلة، تسجيل الفيديو الخاص بالقط على حسابه بتويتر، حيث تمت مشاركته حوالي 9000 مرة.

ويجبر قانون بولندي جديد القضاة على التقاعد في سن 65 بدلًا من 70 سنة وهو أمر يثير جدلًا كان البروفيسور يناقشه في المقابلة.

وقد أدى القرار إلى خروج الآلاف في بولندا بالشوارع احتجاجًا على التعديل، الذي يمس قطاع السلطة القضائية بما في ذلك قاضي القضاة مالجورزاتا جيرسدورف.