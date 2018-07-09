ملياردير مقرب من بوتين يفوز بدعوى تشهير ضد عارضة

فاز الملياردير الروسي #اوليغ_ديريباسكا، الاثنين، في دعوى تشهير رفعها ضد عارضة بيلاروسية لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو التقطته على متن يخته يتحادث فيه على ما يبدو مع مسؤول روسي رفيع.

وأمرت محكمة مدينة أوست-لابينسك في جنوب غرب روسيا، اناستاسيا فاشوكيفيتش، عارضة الأزياء المعروفة باسم "ناستيا ريبكا" و"مدير أعمالها، الكسندر كيريلوف، بدفع تعويض مالي يبلغ 500 ألف روبل (6800 يورو) لكل منهما إلى اوليغ ديريباسكا.

وأمرت المحكمة العارضة البيلاروسية بإزالة كل المشاهد والصور التي يظهر فيها الملياردير الروسي والمنشورة على حسابها على انستغرام.

و" #ناستيا_ريبكا" موقوفة في تايلاند منذ أواخر شباط/فبراير مع مجموعة مؤلفة من تسعة أجانب بتهمة إعطاء دروس في "التدريب الجنسي".

وتُظهر المشاهد والصور الملياردير الروسي، مالك مجموعة #روسال العملاقة للالمنيوم، على متن يخت برفقة رجل يشبه إلى حد كبير #سيرغي_بريخودكو، الذي كان حينها نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعارض الروسي، #اليكسي_نافالني، نشر الفيديو في إطار تقرير على الإنترنت يتهم فيه النائب السابق لرئيس الوزراء سيرغي بريخودكو، الذي عين في أيار/مايو نائبا لمدير مكتب رئيس الوزراء، بالفساد وتلقي هدايا من اوليغ ديريباسكا.

وديريباسكا، القريب من الرئيس #فلاديمير_بوتين، كان كذلك مقربا من #بول_مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترمب الرئاسية، والمتهم في إطار التحقيق الأميركي حول احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية.

وعرض ديريباسكا التعاون مع التحقيق مؤكدا أنه يملك "أدلة" تبين أن روسيا لم تساهم في وصول ترمب إلى الرئاسة الأميركية.

من جهته أكد بريخودكو ان ديريباسكا "صديق" له لكنه نفى معرفته بمانافورت.

وفي تايلاند، أكدت عارضة الأزياء أنها تملك معلومات قيمة حول وجود روابط بين ترمب والكرملين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحصدت البيلاروسية شهرة بعد أن وضعت كتابا حول كيفية إغواء الأثرياء ونشرها صورها عارية للآلاف من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية لمحاكمتها في تايلاند في 19 تموز/يوليو الجاري.