جورج كلوني دخل المستشفى.. سيارة تصدم دراجته النارية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الممثل والمخرج الأميركي #جورج_كلوني أصيب في حادث دراجة نارية على جزيرة سردينيا الإيطالية حيث يشارك في تصوير حلقات دراما تلفزيونية.

وقالت مجلة "كي" الإيطالية على موقعها الإلكتروني، إن كلوني (57 عاماً) كان قد غادر فندقه للتو مستقلاً دراجة نارية عندما اصطدم بسيارة.

وإثر اصطدام السيارة بدراجة الممثل، ارتطم كلوني على الزجاج الأمامي للسيارة. واتصل صاحب السيارة بسيارة إسعاف نقلت الممثل سريعا إلى مستشفى أولبيا.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنه نقل إلى المستشفى، حيث كان يشتبه في تعرضه لإصابة لكنه غادره بعدما تبين أنه أصيب بكدمة بسيطة في الركبة. وقد أصيب الممثل إصابات طفيفة، وخرج ظهراً من قسم الطوارئ إلى حيث أدخل.

وأضافت أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.

وكلوني في سردينيا لتصوير حلقات درامية تلفزيونية مأخوذة عن رواية "كاتش 22" للكاتب جوزيف هيلر.