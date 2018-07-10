شاهد كيف استشعرت القطط زلزالا باليابان قبل وقوعه

من المعروف أن لبعض الحيوانات حساسية عالية باتجاه اكتشاف الزلازل قبل وقوعها، أو الإحساس بها على الأقل.

وقد بينت لقطات فيديو في زلزال اليابان الأخير، كيف أن القطط تستشعر الهزات الأرضية وتتأهب قبل وقت كافٍ لإيجاد ملاذ لها.

ويظهر فيديو قصير كيف أن القطط قامت بالتحرك السريع داخل غرفة، بعد أن أحست بقرب حصول الزلزال.

وقد سجلت اللقطات في بيت للقطط في مدينة أوساكا اليابانية، حيث تعرضت المنطقة للهزة الأرضية، وتظهر في الفيديو حوالي عشرين من القطط وهي تتسكع في غرفة مصممة للعب فيها.

وكانت القطط تتوزع على الغرفة ما بين التي تنام على الحصائر أو التي تجلس على الأقفاص أو في أبراج قريبة من السقف.

ومن دون سابق إنذار تقوم القطط بالقفز مرة واحدة في حالة من الرعب، ما يشير إلى إحساسها الموحد بالهزة القادمة.

وبعد لحظات تبدأ الغرفة بالاهتزاز ويمكن سماع صوت مدوٍ في جميع أرجاء المدينة في الخارج مع وقوع الزلزال.