فيديو.. لصوص ينهبون متجر أبل بطريقة بدائية

في أقل من 30 ثانية، استطاع 4 لصوص نهب سلع إلكترونية قيمتها 27 ألف دولار من متجر شركة #أبل الأميركية في كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو الشباب الأربعة الذين كانوا يرتدون ملابس تغطي رؤوسهم وهم يجتاحون متجر أبل في فريسنو، السبت، وينتزعون الأجهزة الإلكترونية من على مناضد العرض في ظل دهشة العملاء والموظفين، نقلا عن موقع "آيه بي سي " الأميركية.

وصرح الملازم أول مارك هودسون لقناة (KFSN-TV) بأن المشتبه بهم سرقوا هواتف #آيفون وأجهزة كمبيوتر محمولة.

وقال إن أحد المستخدمين حاول اعتراض طريق اللصوص، ولكنهم أطاحوا به أرضا، مشيرا إلى أن اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال الهجوم.