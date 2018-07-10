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قصتهم هزت العالم.. تعرف على الوضع الصحي لأطفال الكهف

المصدر: ماي سي (تايلاند) – فرانس برس
أطفال الكهف
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أعلن مسؤول تايلاندي، الثلاثاء، أن الصبية الثمانية الذين أُخرجوا يومي الأحد والاثنين من مغارة غمرتها المياه في شمال البلاد هم بحالة عقلية وجسدية جيدة، على الرغم من أنهم أمضوا في الكهف أكثر من أسبوعين محتجزين مع مدربهم وأربعة فتية آخرين لا يزالون ينتظرون إنقاذهم.

جزء من عمليات البحث عن صبية مفقودين ومدربهم في إقليم تشيانج راي في تايلاند. جزء من عمليات البحث عن صبية مفقودين ومدربهم في إقليم تشيانج راي في تايلاند.
أطفال تايلاند أطفال تايلاند

وقال جيسادا شوكيدامرونغوسوك، المسؤول في وزارة الصحة، للصحافيين في مستشفى تشيانغ راي إن "الثمانية جميعا هم بصحة جيدة وما من حمّى. الجميع بحالة عقلية جيدة".

والاثنين أخرجت فرق الإغاثة أربعة من الفتيان المحتجزين في المغارة، ليرتفع بذلك عدد الصبيان الذين أخرجوا من الكهف إلى ثمانية من أصل 12 صبياً ومدربهم.

العمل لإنقاذ أطفال الكهف مستمر العمل لإنقاذ أطفال الكهف مستمر
تطوير غواصة لإنقاذ أطفال الكهف في تايلند تطوير غواصة لإنقاذ أطفال الكهف في تايلند

ويأمل البلد بأسره أن تنتهي هذه الأزمة على خير، فالفتيان عالقون مع مدربهم، البالغ من العمر 25 عاما منذ الثالث والعشرين من حزيران/يونيو في كهف توام لوانغ في شمال تايلاند.

واستقطبت هذه الحادثة اهتمام الإعلام الأجنبي الذي أوفد مئات المراسلين إلى الموقع.

وكان فريق كرة القدم المؤلف من 12 صبياً، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم الشاب أمضى تسعة أيام في أعماق هذا الكهف قبل أن يعثر عليهم غواصان بريطانيان في مطلع الأسبوع الماضي. وهم كانوا قد لجؤوا إلى صخرة عالية على بعد أربعة كيلومترات عن مدخل المغارة.

أطفال الكهف أطفال الكهف

وقد انتشل الأحد أربعة فتيان بمساعدة غواصين متمرسين تولوا إرشادهم طوال المسار المتعرج الذي تتخلله أجزاء ضيقة تغمرها المياه وأصعبها ممر شديد الوعورة هو العقبة الأبرز في نظر خلية الأزمة.

أهالي أطفال تايلاند المحاصرون أهالي أطفال تايلاند المحاصرون
غواصون يتجهون إلى أطفال تايلاند المحاصرون غواصون يتجهون إلى أطفال تايلاند المحاصرون
بعض أهالي أطفال الكهف بعض أهالي أطفال الكهف

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