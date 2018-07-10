قصتهم هزت العالم.. تعرف على الوضع الصحي لأطفال الكهف

أعلن مسؤول تايلاندي، الثلاثاء، أن الصبية الثمانية الذين أُخرجوا يومي الأحد والاثنين من مغارة غمرتها المياه في شمال البلاد هم بحالة عقلية وجسدية جيدة، على الرغم من أنهم أمضوا في الكهف أكثر من أسبوعين محتجزين مع مدربهم وأربعة فتية آخرين لا يزالون ينتظرون إنقاذهم.

وقال جيسادا شوكيدامرونغوسوك، المسؤول في وزارة الصحة، للصحافيين في مستشفى تشيانغ راي إن "الثمانية جميعا هم بصحة جيدة وما من حمّى. الجميع بحالة عقلية جيدة".

والاثنين أخرجت فرق الإغاثة أربعة من الفتيان المحتجزين في المغارة، ليرتفع بذلك عدد الصبيان الذين أخرجوا من الكهف إلى ثمانية من أصل 12 صبياً ومدربهم.

ويأمل البلد بأسره أن تنتهي هذه الأزمة على خير، فالفتيان عالقون مع مدربهم، البالغ من العمر 25 عاما منذ الثالث والعشرين من حزيران/يونيو في كهف توام لوانغ في شمال تايلاند.

واستقطبت هذه الحادثة اهتمام الإعلام الأجنبي الذي أوفد مئات المراسلين إلى الموقع.

وكان فريق كرة القدم المؤلف من 12 صبياً، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم الشاب أمضى تسعة أيام في أعماق هذا الكهف قبل أن يعثر عليهم غواصان بريطانيان في مطلع الأسبوع الماضي. وهم كانوا قد لجؤوا إلى صخرة عالية على بعد أربعة كيلومترات عن مدخل المغارة.

وقد انتشل الأحد أربعة فتيان بمساعدة غواصين متمرسين تولوا إرشادهم طوال المسار المتعرج الذي تتخلله أجزاء ضيقة تغمرها المياه وأصعبها ممر شديد الوعورة هو العقبة الأبرز في نظر خلية الأزمة.