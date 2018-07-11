تركيا تعتقل داعية والعشرات من أتباعه بتهم "جنسية"

أوقف الأمن التركي "الداعية"، عدنان أوكتار، في إطار عملية أمنية انطلقت فجر اليوم الأربعاء، في 4 ولايات بينها اسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهم مختلفة.

جاء ذلك في إطار إصدار النيابة العامة باسطنبول مذكرة توقيف بحق أوكتار المعروف باسم "هارون يحيى"، والعشرات من أتباعه، نتيجة تحقيقات أجرتها حول اتهامات مختلفة يواجهونها.

ونقلت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية أن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسياً، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

كما يواجه المذكورون تهماً أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم "عدنان أوكتار".

وداهمت فرق الأمن 120 مكاناً في إطار العملية التي شملت ولايات اسطنبول وأنقرة وموغلا وأنطاليا، وأوقفت 79 شخصاً حتى الآن من إجمالي عدد الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، بينهم أوكتار.

وأكّدت المصادر الأمنية أن الفرق ألقت القبض على أوكتار أثناء محاولته الهرب من منزله في اسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.