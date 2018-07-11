صور..إلى هنا توجه هاري وميغان بأول رحلة لهما بعد الزواج

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل إلى دبلن، الثلاثاء، في أول زيارة لهما للخارج منذ زواجهما في مايو أيار.

وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار على #تويتر "يسعدنا استقبال دوق ودوقة ساسكس في مقر الحكومة في بداية زيارتهما لأيرلندا "التي تستمر يومين، مشيراً إلى اللقب الذي حصل عليه كل من الأمير هاري وماركل ممثلة هوليوود السابقة بعد زواجهما.

وكانت ميغان ترتدي فستانا أخضر داكنا من دار #جيفنشي اختارته على ما يبدو وفي ذهنها علم #أيرلندا في حين ارتدي الأمير هاري سترة داكنة ورابطة عنق خضراء، والتقيا بفارادكار بعد وصولهما إلى مطار دبلن بفترة وجيزة.

ومن المقرر أن يحضر الاثنان حفلا رسميا في مقر إقامة السفير البريطاني في جنوب المدينة في وقت لاحق الثلاثاء، حيث يلتقيان مع شخصيات من قطاعات الفن والرياضة والجيش والمؤسسات الاجتماعية بأيرلندا.

وسيقوم الاثنان بزيارة بعض من الأماكن الثقافية الرئيسية بالمدينة، من بينها ترينتي كوليدج أقدم جامعات أيرلندا وكروك بارك، حيث أطلقت القوات البريطانية النار على حشد قبل نحو قرن في يوم يعرف باسم الأحد الدامي خلال حرب الاستقلال بأيرلندا.

ولعبت العائلة الملكية البريطانية دورا مهما في تطوير العلاقات الإنجليزية الأيرلندية في السنوات القليلة الماضية، لاسيما قبل 6 سنوات عندما قامت الملكة إليزابيث جدة الأمير هاري بأول زيارة دولة يقوم بها ملك بريطاني منذ حصول أيرلندا على استقلالها عن #لندن عام 1921.

ومن المقرر أن يلتقي الزوجان بالرئيس الأيرلندي، مايكل دي. هيجينز ،الأربعاء، قبل أن يزورا نصبا لضحايا المجاعة الكبرى في العقد الرابع من القرن قبل الماضي ومركزا لشركات التكنولوجيا الجديدة.