صور.. اصطياد تمساح ضخم بأستراليا بعد 8 سنوات من الرصد

بعد ثماني سنوات من المطاردة في المياه المالحة، استطاع صيادون أخيراً القبض على #تمساح مداهن، يبلغ طوله 15 قدماً وعمره 60 سنة.

وكشف مسؤولون في شمال أستراليا، أن التمساح الذي يبغ وزنه 600 كيلوغرام، تم اصطياده في نهر كاثرين في منطقة نائية في شمال البلاد.

وكانت السلطات تخشى وصول التمساح إلى أماكن مأهولة بالسكان ما يهدد حياتهم.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن مهمة الصيد بدأت بعد شائعات عن مشاهدة التمساح الضخم بالقرب من منحدر للقوارب.

ويقول المسؤولون إنه من غير المعتاد وجود تماسيح بهذا الحجم في مياه نهر كاثرين، حيث إن التماسيح التي تنتشر في هذا النهر تكون عادةً أقل طولاً وحجماً، حيث يبلغ بالمتوسط طولها 13.7 قدم (4.2 متر).

ورغم ضخامة التمساح الذي تم اصطياده مؤخراً إلا أن الصيادين لم يجدوا صعوبة في السيطرة عليه، بحسب ما أكدوه.

وقاد المهمة الصياد رينجر بوركير الذي بدأ رصد التمساح قبل ثماني سنوات أي منذ عام 2010.

وسيتم نقل التمساح إلى مزرعة التماسيح البرية في منطقة كاثرين حيث سيقضي بقية حياته هناك.

وكان طول أكبر تمساح تم اصطياده في أستراليا 6.4 متر، وقد قُتل في عام 1974 في نفس المنطقة النائية من شمال البلاد.