كهف تايلاند حيث حوصر الأطفال يتحول لمزار سياحي

أعلن رئيس عملية إنقاذ أخرجت 12 طفلاً ومدربهم لكرة القدم من مجمع كهوف ظلوا محاصرين فيه لمدة أسبوعين، أن مجمع الكهوف في #تايلاند سيتحول إلى متحف لعرض عملية الإنقاذ.

وعثر غواصان بريطانيان على الأطفال ومدربهم في غرفة بمجمع كهوف "تام لوانج" في إقليم "تشيانج راي" الشمالي يوم الاثنين بعد تسعة أيام من فقدهم أثناء جولة في الكهوف.

وقال رئيس مهمة الإنقاذ نارونجساك أوسوتاناكورن في مؤتمر صحافي: "هذه المنطقة ستتحول إلى متحف حي لعرض تطور عملية الإنقاذ".

وأضاف: "ستوضع قاعدة بيانات تفاعلية، وستصبح منطقة جذب سياحي كبيرة في تايلاند".

وذكر مسؤولون تايلانديون أن مصير الأطفال وقوة إنقاذهم متعددة الجنسيات وضعت منطقة الكهوف على الخريطة، وأن خططا وضعت لتطويرها إلى منطقة سياحية.

لكن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا قال، أمس الثلاثاء، إنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية إضافية داخل الكهف وخارجه للحفاظ على سلامة السائحين.