أيها المحظوظ.. كرواتيا تحتفل بالنصر على جسد مصور

في حدث عالمي مهم مثل مباراة نصف نهائي كأس العالم في روسيا بين كرواتيا وإنجلترا، التي انتهت الأربعاء بفوز كرواتيا بهدفين لهدف، وصعودها للنهائي، يجتهد المصورون من كل بقاع الأرض ويحلمون بلقطات فريدة تصنع تاريخهم.

أكثر المصورين حظا في ذلك اليوم هو مصور وكالة فرانس برس، #يوري_كورتيز، المقيم بالمكسيك، فقد حدث ما لا يتخيله أحد، واحتفل لاعبو كرواتيا بنصر هستيري فوق جسده، نقلا عن "الغارديان" البريطانية.

كانت النتيجة هي التعادل بين المنتخبين بهدف لكل منهما، وفي الشوط الثاني من الوقت الإضافي، وقبل 10 دقائق من انتهاء المباراة بالكامل، سجل ماريو ماندزوكيتش هدف النصر الكرواتي الثاني.

واندفع لاعبو كرواتيا نحو زميلهم احتفالا بالهدف واجتاحوا جسد المصور كورتيز وجثموا فوقه، ولم يضيع المصور الفرصة الذهبية وشرع في التقاط صور فرحة استثنائية من مسافة لا تخطر على بال أي مصور أو إعلامي.

كان كورتيز بجانب مرمى إنجلترا في ملعب لوزينكي، عندما اندفع نجوم #المنتخب_الكرواتي نحو زميلهم عقب تسجيل الهدف الثاني، وفي فورة الانفعال، دفعوا يافطة إعلانية وسقطوا جميعا على المصور الذي اختفى تحت كومة من القمصان الزرقاء. وتحول كورتيز ذاته، وهو أسفل نجوم المنتخب الكرواتي، إلى مادة للتصوير من جانب زملاء في رويترز ووسائل إعلام أخرى.

وفجأة اكتشف لاعبو المنتخب المصور بأسفلهم، ومد المهاجم الكرواتي #ماريو_ماندزوكيتش يده وساعده على النهوض. وأبدى لاعبون قلقهم على سلامته. وطبع لاعب المنتخب الكرواتي دوماغوغ فيدا قبلة على جبينه قبل أن يعود المنتخب إلى داخل الملعب لاستكمال المباراة.

فازت كرواتيا يومها وتأهلت إلى النهائي، وخرج أيضا المصور كورتيز بصور رائعة من المسافة صفر.