اكتشاف "معبد المطر" في المكسيك بالصدفة

أتاحت الهزة الأرضية التي ضربت وسط مكسيكو في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر الكشف عن أنقاض معبد مخصص لـ"إله المطر"، حسب معتقد حضارة الأزتك داخل هرم في ولاية موريلوس وسط البلاد.

وقد اصطحب الصحافيون، الخميس، إلى هذا المعبد في كويرنافاكا عاصمة ولاية موريلوس حيث يقع الهرم تيوبانزولكو العائد لشعوب تلاهويكا التي انتشرت في المنطقة وكانت على صلة بحضارة الأزتك.

وجراء الزلزال "شهد الهرم تعديلاً كبيراً في نواة هيكليته"، بحسب ما أوضحت باربرا كونييسزا عالمة الآثار في المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ لوسائل الإعلام.

وفي التاسع عشر من أيلول/سبتمبر، ضربت هزة أرضية بقوة 7,1 درجة وسط مكسيكو، ما أسفر عن 369 قتيلاً أغلبيتهم في العاصمة.

وأثّر الزلزال خصوصاً على الجزء العلوي من الهرم حيث عثر على معبدين أحدهما لهويتزيلوبوشتلي "كبير الآلهة" لدى الأزتك والآخر لتلالوك "إله المطر".

وصرحت باربرا كونييسزا أن "أرضية المعبدين انشقت ثم انحنت، ما أثر على استقرار الموقع".

وعندما أجرى المعهد أبحاثاً بواسطة الرادار عثر على هيكلية هرمية تبين أنها أنقاض موقع مخبأ مخصصة لتلالوك.

وعثر أيضاً في المكان على بقايا فخاريات ومبخرة تعود لحقبة تلاهويكا.

وقد شيد هرم تيوبانزولكو الذي يبلغ علوه 16 متراً في قرابة العام 1550.

أما المعبد المكتشف أخيراً، فهو يمتد على حوالي ستة أمتار طولاً وأربعة عرضاً مع سلالم في الجانب الغربي.