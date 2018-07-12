الداعية معز مسعود.. 3 زيجات.. وعمل دعوي بدأ بالصدفة

فاجأ الداعية المصري #معز_مسعود الجميع، أمس الأربعاء، بإعلان زواجه من الفنانة شيري عادل، بطلة مسلسله "السهام المارقة" الذي يقوم بإنتاج الجزء الثاني منه حاليا.

المفاجأة أن الزواج تم منذ شهور وتكتم الطرفان عن الأمر طيلة تلك الفترة، حتى أعلن الداعية الخبر، أمس، عبر المكتب الإعلامي لمسلسل "السهام المارقة" الذي يقوم بإنتاجه وتشارك فيه الفنانة.

موضوع يهمك أعلن في القاهرة مساء الأربعاء زواج الداعية الديني معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل.وكشف المكتب الإعلامي لمسلسل... زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل الأخيرة

معز مسعود هو أحد الدعاة "الجدد" في مصر، ظهر في بداية الألفية الجديدة مقدماً برامج دينية تستهدف الشباب وتقدم لهم، وفق ما وصفه معز بنفسه "الدين في صورة سلسلة وبسيطة دون تعقيد".

ولد الداعية المصري في القاهرة في العام 1978، وبسبب ظروف عمل أسرته انتقل للإقامة في الكويت، وتخرج من الجامعة الأميركية عام 2000. وكان عاشقا للموسيقى، وتحديدا العزف على الغيتار.

قادت الصدفة وحدها معز مسعود للعمل الدعوي والديني، فبسبب مواقف إنسانية صعبة ومؤثرة مر بها، قرر مسعود دراسة العلوم الفقهية والشرعية، وكانت جلساته مع أصدقائه هي النواة الأولى لتوجيهه نحو العمل الدعوي، حيث كان يشرح لهم الأمور الدينية، ويشرح لهم ما يصعب عليهم فهمه.

كانت بدايته فعلياً في مجال الدعوة في العام 2002، حيث لبى دعوة وصلته من أصدقاء له لقضاء شهر رمضان مع الجالية الإسلامية بمدينة نيويورك الأميركية، وتقديم أمسيات دينية وإمامة المصلين في التراويح، وهناك بزغ اسمه، وبدأت شهرته تتسع، وما لبث بعدها أن تعاقدت معه إحدى الفضائيات لتقديم برنامج على شاشتها.

في العام 2003، تزوج الداعية الديني للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأميركية وتدعى سارة. وفي العام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما.

وعقب انفصاله عن المرشدة السياحية بأيام، كان معز مسعود يقوم بإنتاج الجزء الأول من مسلسل "السهام المارقة" الذي شاركت فيه الفنانة شيري عادل، وتبادل الطرفان الإعجاب ثم الحب وتزوجا، لكن الداعية لم يعلن عن الزواج إلا أمس الأربعاء من خلال بيان صدر عن مكتبه الإعلامي ليكون هو الزواج الثالث له والأول للفنانة الشابة.