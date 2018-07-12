زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل

أعلن في القاهرة مساء الأربعاء زواج الداعية الديني معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل.

وكشف المكتب الإعلامي لمسلسل السهام المارقة، والذي أنتجه معز مسعود وشارك في الجزء الأول منه، شريف سلامة والفنانة شيري عادل وهاني عادل ووليد فواز بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بو عبود، عن زواج الداعية والفنانة.

وقال إن معز مسعود وشيرى عادل تزوجا بعد انفصال مسعود عن زوجته السابقة المرشدة السياحية بسنت نور الدين .

معز مسعود من مواليد 27 فبراير 1978 ، واعتبرته مجلة الإيكونومست أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.



تخرج من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2000، ودرس العلوم الشرعية الإسلامية، فور تخرجه ولمدة أكثر من عشرة أعوام، و يلقي دروسه حول العالم بالإنجليزية إلى جانب العربية.

قدم برنامجين باللغة الإنجليزية، هما الأمثال في القرآن و درج إلى الفردوس، كما قدم برنامجا بالعربية هو "الطريق الصح"، وناقش فيه قضايا مهمة ومؤثرة عند الشباب مثل المخدرات و الإرهاب.

أما الفنانة شيرين عادل فقد ولدت في 19 أبريل من العام 1988 في القاهرة ، بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون حتى تخرجت من كلية التجارة ، لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" .

شاركت في العديد من الأعمال منها "حياتي أنت" و "المرسى و البحار" ، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها "خارج عن القانون" ، و"حسن ومرقص"، و"بلبل حيران" .