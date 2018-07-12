شاهد..ماي تتابع مباراة بلادها ضد كرواتيا على هاتف أوغلو

بينما تسمّر أغلب الإنجليز والملايين عبر العالم أمام شاشات التلفزيونات في منازلهم أو في المقاهي والساحات العامة لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين كرواتيا وإنجلترا مساء أمس، كان على بعض الناس العمل في هذا الوقت، مما هدد بحرمانهم من مشاهدة هذا الحدث الرياضي المهم.. ومن بين هؤلاء الناس، زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

إلا أن هذه المباراة التي تعتبر العتبة الأخيرة قبل نهائي كأس العالم ما كانت لتفوت ماي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين كانوا مع غيرهم من زعماء الناتو في عشاء عمل على هامش قمتهم في بروكسل.

والحل أتاهم من مولود تشاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا التي ينتمي إليها أيضاً حكم هذه المباراة المهمة، فحمل هاتفه الجوال وشغّل عليه المباراة فتجمع حوله بعض زعماء الناتو لمشاهدة الحدث الكروي، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي صباح التركية". وقد انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لكرواتيا مما أهلها إلى نهائي كأس العالم حيث ستواجه فرنسا. وإثر خسارة إنجلترا حاول بعض زعماء الناتو مواساة ماي فربتوا على كتفها.