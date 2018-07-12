صور.. خيبة أمل ترتسم على الإنجليز بعد تبخر عودة اللقب

ارتسمت قسمات الحزن والخيبة والإحباط على محيا مشجعي #الفريق_الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة التي مني بها أمام نظيره الكرواتي 2- 1 في الدور قبل النهائي لكأس العالم، الذي حرمه من تحقيق حلمه في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه بلقبه الوحيد عندما استضاف المونديال على ملاعبه عام 1966.

وتجمع نحو 30 ألف مشجع في متنزه هايد بارك في لندن، حيث خيم الحزن والوجوم على وجوهم بعد الخسارة.

وغادر جل المشجعين فورا المتنزه الشهير في العاصمة بعد الخسارة، فيما بقي البعض متسمرين أمام الشاشات العملاقة التي تابعوا عبرها المباراة وهم يصفقون تحية للاعبين.

ولم تختلف ردة الفعل السلبية في عديد بقاع العالم حيث يتواجد الإنجليز الذين تابعوا منتخبهم بكل حماس على أمل بلوغ النهائي، بعد فسحة أمل وحماسة زرعها فيهم هدف التقدم عبر ركلة حرة لكيران تريبيير في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، بيد أن الإيجابية تراجعت بعد معادلة ايفان بيريشيتش النتيجة في الدقيقة 68، وخيم الحزن بعد هدف ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 109.