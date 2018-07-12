هذا ما فعلته رئيسة كرواتيا مع ترمب وتيريزا ماي

إذا كان منتخب كرواتيا لكرة القدم هو مفاجأة كأس العالم في روسيا بوصوله المذهل إلى النهائي على حساب منتخبات عريقة مثل روسيا صاحبة الأرض وإنجلترا، فإن رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، الجميلة هي نجمة المونديال بلا منازع.

ورغم حضور كوكبة من كبار القادة مباريات الأدوار النهائية للمونديال، إلا أنها استطاعت أن تثبت حضورا رائعا بالملابس الوطنية والتشجيع الحماسي، واحتضانها للاعبين والمدربين.

رئيسة كرواتيا غابت قسرا عن مباراة نصف النهائي الأربعاء بسبب مشاركتها في قمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي انعقدت في بروكسل، ولكنها لم تغب عن ذاكرة المونديال.

وقبيل ساعات من مباراة بلادها مع إنجلترا، والني انتهت بفوز كرواتيا 2-1 بهدف قاتل في الوقت الإضافي، سارعت رئيسة كرواتيا بتقديم قميص بلادها لكرة لقدم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأقنعته بالتقاط صورة تذكارية معها. وكان قميص ترمب يحمل رقم 9 وعليه اسمه. وتجاوب ترمب معها ورفع إبهامه تأييدا لها ولكرواتيا، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وفعلت رئيسة كرواتيا الموقف ذاته مع رئيسة وزراء إنجلترا تيريزا ماي، التي بدت مبتسمة خلال الصورة التذكارية. وكان قميص ماي يحمل رقم 10.

وقبيل بدء اجتماعات الناتو صباح الأربعاء، قالت تيريزا ماي إنها التقت رئيسة كرواتيا وتبادلا قمصان كرة القدم، معربة عن أملها في فوز المنتخب الإنجليزي، وهو ما لم يحدث.

وأرسلت رئيسة كرواتيا رسالة تشجيع إلى منتخب بلادها أمام إنجلترا من قمة الناتو: "للأسف لم أتمكن من أكون بجانبكم الليلة شخصيًا، لكني سأكون معكم بقلبي ومع كل قلب في كل ثانية من الملعب، العبوا من أجل كرواتيا، العبوا من أجل عائلاتكم من أجل الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا، ألعبوا من أجل الشعب الكرواتي حظًا سعيدًا ونحن في النهائي".

وبات من المؤكد حضور الرئيسة الكرواتية نهائي كأس العالم بعد وصول منتخب بلادها. ولكن ما الذي يمكن أن تفعله إذا فازت كرواتيا بكأس العالم؟ السيناريوهات مفتوحة.