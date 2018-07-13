أطلقه محتجون.. منطاد "ترمب الرضيع" في سماء لندن

أطلق معارضون للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب اليوم الجمعة منطادا طوله ستة أمتار خارج البرلمان البريطاني يصور ترمب على هيئة رضيع غاضب برتقالي اللون ويرتدي حفاضا.

واحتشد مئات الأشخاص لمشاهدة إطلاق المنطاد في ساحة البرلمان، وارتدى منظمو الحدث ملابس حمراء قطعة واحدة وقبعات، وكُتب على ظهورهم: "جليس ترمب الرضيع".

وقال ترمب، الذي وصل بريطانيا أمس الخميس، لصحيفة "صن" إن الاحتجاجات المزمعة ضده في #لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مُرحّب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وقرر أكثر من 64 ألف شخص التظاهر في لندن وتنظيم احتجاج في لندن على زيارة ترمب في وقت يُتوقع فيه خروج احتجاجات أخرى في أنحاء #بريطانيا.