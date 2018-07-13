فيديو المترنح يونكر..أوروبا: ألم الظهر وليس الكحول

قال #الاتحاد_الأوروبي، الجمعة، إن آلام الظهر تسببت في تعثر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود #يونكر في قمة حلف شمال الأطلسي، نافيا التلميحات "المهينة" بأنه كان ثملا.

وشوهد يونكر (63 عاما) يترنح عدة مرات أثناء عشاء القمة في متحف تاريخي في بروكسل ليل الأربعاء- الخميس قبل أن يتم إحضار كرسي متحرك لمساعدته على التحرك.

وفي بعض الأحيان تقدم رئيسا وزراء هولندا والبرتغال لإسناده أمام أنظار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس في مؤتمر صحافي يومي بأن "الرئيس كان يعاني ليل الأربعاء- الخميس من نوبة ألم مؤلمة صاحبتها تشنجات".

وأضاف: "لقد قال الرئيس نفسه علنا إن إصابته بعرق النسا تؤثر على قدرته على المشي. وهذا ما حدث للأسف ليل الأربعاء".

وتابع: "الرئيس يود أن يشكر رئيسي الوزراء مارك روته وانطونيو كوستا على مساعدته خلال لحظات الألم وهو يتناول الأدوية ويشعر بتحسن".

وعرق النسا هي حالة تصيب الأعصاب ويمكن أن تتسبب في ألم شديد في الساق والظهر.

وتنتهي رئاسة يونكر التي مدتها خمس سنوات في 2019، ويعرف عنه استخدامه حسه الفكاهي وصراحته في التوصل إلى تسويات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

إلا أن تصرفاته ادت الى اتهامات بأنه يميل الى تناول الكحول، وهو ما نفاه المتحدثون باسمه بشدة.

وأكد المتحدث باسمه ذلك مرة أخرى بشأن ما حدث ليل الأربعاء وقال "أعتقد أنه ليس من الذوق أن تحاول بعض وسائل الإعلام إطلاق العناوين المهينة مستغلة ألم يونكر. لا أعتقد أن ذلك من اللائق أو المنصف".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يونكر المعروف بأنه مدخن، قد تناول مسكنات الآلام والكحول، قال شيناس: "لا لم يفعل ذلك، على الأقل ليس حسب علمي".

وأوضح أن يونكر كان لديه "برنامج كامل" في قمة حلف شمال الأطلسي وفي المفوضية الخميس، وسينفذ "أجندة صعبة جدا" الأسبوع المقبل بما في ذلك القيام بزيارة إلى الصين واليابان.

وهذه ليس أول مرة يثير فيها سلوك يونكر الانتقادات، ففي افتتاح قمة في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا في 2015 قام يونكر بتقبيل القادة على الرأس والعبث بربطات عنقهم وتحيتهم والتربيت ليس فقط على ظهورهم بل كذلك على بطونهم وصدورهم ووجوههم.

كما وصف يونكر، رئيس وزراء المجر اليميني المتشدد، فكتور اوربان، مازحا بأنه "ديكتاتور".