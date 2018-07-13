صور.. ترمب وملكة بريطانيا أمام حرس الشرف

وصل الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إلى قلعة وندسور للقاء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، الجمعة، في إطار زيارة إلى بريطانيا تستمر أربعة أيام.

وشاهد ترمب وزوجته ميلانيا مراسم عسكرية برفقة الملكة (92 عاما) خارج القلعة، وتناولا معها الشاي لاحقا.

وعلى الرغم من أن زيارة ترمب لم تكن رسمية بالكامل، إلا أن فرقا موسيقية من الجيش عزفت الموسيقى لدى وصوله لقلعة وندسور قبل أن يحتسي هو والسيدة الأولى ميلانيا الشاي مع الملكة، البالغة من العمر 92 عاما.



وأثناء انتظار الملكة إليزابيث وصول ترمب، نظرت إلى ساعة يدها. وبينما كان الاثنان يتفقدان حرس الشرف توقف ترمب فجأة واضطرت الملكة البريطانية إلى الالتفاف حوله.



ومن المقرر أن يتوجه ترمب فيما بعد جوا لاسكتلندا اليوم الجمعة في رحلة خاصة قبل أن يتوجه إلى عاصمة فنلندا هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين.