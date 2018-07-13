محمد بن راشد: أبناؤنا أغلى ما نملك

نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة على تويتر، الجمعة، وهو يحتضن أحد أبنائه ويضمه إلى صدره في حنان بالغ.

وكتب الشيخ محمد بن راشد هذه الكلمات المؤثرة: "أبناؤنا .. أغلى ما نملك .. وأجمل ما نرى .. وأكثر ما نتمنى ... على صدورنا يجدون الوطن ، قرب قلوبنا.. حفظ الله أولادنا وأولادكم جميعا ... وجمعة مباركة".