ترمب يثير البريطانيين بصورة على مقعد تشرشل

تجاهل الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب حركات الاحتجاج ضد زيارته الحالية إلى بريطانيا، ووجه ضربة إلى المتظاهرين بالجلوس على مقعد الزعيم البريطاني الشهير #ويستون_تشرشل.

وظهرت صورة ترمب وهو يجلس بارتياح كامل على مقعد تشرشل الموجود في قصر #بلاينهايم، مقر ولادة الزعيم البريطاني الشهير.

واستضافت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي في القصر خلال اليوم الأول لزيارة ترمب إلى بريطانيا الخميس.

واعتبر سياسيون بريطانيون غاضبون أن ترمب لا يستحق الجلوس على مقعد أبرز السياسيين في تاريخ بريطانيا، تشرشل.

ومن جانبها، نشرت المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، صورة ترمب على مقعد تشرشل على حسابها في تويتر.

وتركزت حركات الاحتجاج ضد ترمب في العاصمة لندن التي تجنبها الرئيس الأميركي خلال زيارته التي بدأت الخميس وتنتهي الأحد.