شاهد.. حادث محرج باستعراض يوم الباستيل في حضور ماكرون

موقف محرج للغاية شهدته احتفالات فرنسا باليوم الوطني "يوم الباستيل"، السبت، خلال الاستعراض الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبينما كانت الدراجات النارية تجري الاستعراض الذي شاهده الآلاف، اصطدمت دراجتان ناريتان في حادث محرج أمام أنظار الجميع.

ولرفع الحرج عن الشرطيين اللذين تصادمت دراجتاهما وسقطا في ساحة العرض، رد ماكرون والحاضرون بالتصفيق لهما.

والعيد الوطني الذي يحتفل به الفرنسيون رسميا كل عام، هو ذكرى اقتحام سجن الباستيل الشهير بباريس، يوم 14 يوليو عام 1789، ونجاح الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام الملكي آنذاك.

وشارك في الاستعراض طائرات مقاتلة عبر عروض الألعاب البهلوانية فوق باريس، فيما قدمت القوات عرضا في شارع الشانزليزيه.