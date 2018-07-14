وفاة نانسي أولى زوجات فرانك سيناترا عن 101 عام

قالت ابنة نانسي سيناترا، الزوجة الأولى للمغني والممثل الراحل فرانك سيناترا، إن والدتها توفيت عن عمر 101 عام.

وكتبت الابنة التي تدعى نانسي سيناترا أيضا وتبلغ من العمر 78 عاما على صفحتها الرسمية بتويتر، أمس الجمعة، "رحلت أمي في سلام الليلة عن عمر 101 عام. كانت الهبة والنور في حياتي. ارقدي في سلام يا أمي. شكرا على كل شيء".

وكانت نانسي سيناترا الأم زوجة لأحد أشهر نجوم القرن العشرين لمدة 12 عاما. ولعب زوجها دور البطولة في أفلام حققت نجاحا هائلا مثل (فروم هير تو إتيرنيتي)، أو (من هنا إلى الخلود)، و(جايز اند دولز)، أو (رجال ودمى)، كما اشتهر بأغنيته (نيويورك.. نيويورك).

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الزوجين كانا من نيوجيرسي وأنجبا ثلاثة أطفال وانفصلا بالطلاق عام 1951 بعد دخول فرانك في علاقات نسائية تحدثت عنها صحافة هوليوود.

وتزوج فرانك من الممثلة الفاتنة إيفا جاردنر بعد عشرة أيام فقط من الطلاق.

وذكرت الصحيفة أن فرانك وزوجته السابقة نانسي ظلا مقربين حتى وفاته عام 1998 عن عمر 82 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية. ولم تتزوج نانسي بعده.