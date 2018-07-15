العربية.نت اليوم.. فاتنات المونديال والحكم ممثل "مغمور"

عرضت فقرة "العربية.نت"، الأحد، مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة في مواكبة لنهائي مونديال روسيا اليوم من تقديم الزميلة #هبة_فارس، ضمن برنامج #صباح_العربية.

والبداية من قرار الفيفا بمنع تصوير جميلات المونديال على المدرجات.

وإلى منتخب نيجيريا الذي نال أفضل زي رياضي من تصميم شركة رياضية شهيرة.

أما اللاعب الشهير نيمار فبعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب أدائه الباهت، الممثل العالمي ويل سميث يؤكد إعجابه بنيمار.

وهذه قصة أكثر مصور "محظوظ" في مونديال روسيا، احتفل المنتخب الكرواتي بهدف الفوز سقوطاً على جسده وكاميرته.

ولمن لا يعرف فحكم نهائي مونديال روسيا الأرجنتيني نيستور بيتانا كان ممثلاً "مغمورا" وحارسا شخصيا قبل أن يجد نفسه في التحكيم في عالم كرة القدم.