داخل حديقة.. نمر يفترس 6 حيوانات في "صراع على الأرض"

هرب نمر من نوع الجاغوار من موئله في حديقة حيوان أودوبون في نيو أورليانز بالولايات المتحدة صباح السبت وقتل ستة حيوانات قبل الإمساك به، مما أجبر الحديقة على إغلاق أبوابها خلال اليوم.

وقالت الحديقة إنه تم الإبلاغ عن هروب الجاغوار الذكر في نحو الساعة 7:20 صباحا بالتوقيت المحلي (12:20 بتوقيت غرينتش) عندما كانت الحديقة مغلقة أمام الجمهور.

وافترس النمر أربعة حيوانات من الألبكة الشبيهة باللاما وطائر إيمو وثعلبا في موائل قريبة قبل أن يتمكن فريق بيطري من الحديقة من تخديره بعد أقل من نصف ساعة. وأكدت الحديقة أن أي إنسان لم يتعرض لأذى خلال هذه الحادثة.

ولم يتضح على الفور كيف استطاع النمر الخروج من موئله، وذكر مسؤولو الحديقة أنهم يحققون في الأمر. ورجّح المسؤولون أن يكون هجوم الجاغوار على الحيوانات الأخرى يتعلق بنزعة السيطرة على الأرض وليس ناجما عن رغبة في الاصطياد من أجل الطعام.