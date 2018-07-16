هكذا انتقم قرويون من التماسيح

ذبح قرويون مسلحون بسكاكين ومطارق وهراوات 292 تمساحاً انتقاماً من مقتل رجل هاجمه تمساح في مزرعة لتربية هذه الزواحف، وفق مسؤول في #إندونيسيا.

ونشرت وكالة أنتارا للأنباء صوراً ظهرت فيها التماسيح ملطخة بالدماء ومكدسة في كومة كبيرة بمنطقة سورونغ في إقليم بابوا الغربية شرق البلاد.

وقال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في بابوا الغربية إن رجلاً في الثامنة والأربعين من عمره دخل مزرعة التماسيح وكان غالباً يجمع العشب لإطعام ماشيته عندما تعرض للهجوم.

وذكر باسار مانولانغ في بيان: "سمع موظف أحدهم يصرخ طلباً للمساعدة وهرع إليه ورأى التمساح يهاجمه"، مضيفاً أن القرويين دخلوا المزرعة بعد دفن الرجل السبت وقتلوا كل التماسيح فيها.

وحصلت المزرعة على تصريح عام 2013 لتربية تماسيح المياه المالحة وتماسيح غينيا الجديدة المحمية، من أجل الحفاظ على نوعها، وأيضاً سمح التصريح للمزرعة بالاستفادة من بعض هذه الحيوانات، وفق مانولانغ.

كما أشار إلى أن أحد الشروط كان عدم إيذاء تلك الزواحف للسكان، لافتاً إلى أنه "لمنع تكرار ذلك يتعين على صاحب تصريح المزرعة تأمين المناطق المحيطة". وأوضح أن وكالته تتعاون مع تحقيق الشرطة.