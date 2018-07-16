هكذا تحتفي هيئة المواصلات بباريس بفوز المنتخب الفرنسي

تحتفي هيئة المواصلات في باريس "ار. ايه. تي. بي" بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة لقدم في روسيا، من خلال تسمية ست محطات لقطار الأنفاق أسماء تكرّم الفائزين، وفق ما كشفت المجموعة في بيان.

وأوضحت الهيئة أن هذه التسميات الاستثنائية الست "تزخر بالتلميحات إلى أبطال العالم الفرنسيين".

وسيحول مثلا خطّ "برسي" إلى "برسي لي بلو" (برسي الزرق) و"نوتر دام دي شان" إلى "نوتر ديدييه ديشان" (ديدييه ديشان خاصتنا)، في حين سيغير اسم خطّ "شانزيليزيه كليمنصو" إلى "ديشانزيليزيه كليمنصو".

وتتضمن كلّ التسميات الجديدة تلاعبا على الكلام احتفاء بفوز المنتخب الفرنسي وبمدربه ديدييه ديشان.

وصرحت الهيئة أن "أعضاء المنتخب الفرنسي سيلقون التحية اليوم على الحشود بين ساحة النجمة وقصر الإليزيه على متن حافلة كهربائية تابعة للمجموعة" مزينة للمناسبة.

وسيجول منتخب الديوك في جادة الشانزيليزيه قرابة الخامسة بعد ظهر اليوم الاثنين قبل أن يستقبلهم رئيس الجمهورية في قصر الإليزيه.