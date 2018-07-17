بالفيديو.. بوتين الغاضب يتجاهل يد مذيع فوكس الممدودة

في المقابلة الاستثنائية التي أدلى بها الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، لوسيلة إعلام غربية عقب قمته مع نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، في العاصمة الفنلندية، #هلسنكي، الاثنين، بدا بوتين، بحسب مقطع فيديو، غاضباً للغاية من إدانة هيئة محلفين أميركيين لعملاء روس بتهمة محاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وفي مقابلة مع كريس والاس، من قناة "فوكس نيوز"، وهي القناة المفضلة لدى ترمب، أكد بوتين المتجهم أن #روسيا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي لقطة استعراضية، قدم والاس نسخة من لائحة الاتهام الأميركية لعملاء روس إلى بوتين أثناء السؤال عن التفاصيل، لكن الأخير استاء للغاية، ولم يحرك ساكناً، وأومأ إلى والاس بوضع الأوراق على المائدة الفاصلة بينهما.

كما شمل قرار الاتهام المذكور 12 جاسوساً روسياً، وصدر قبل ساعات من قمة ترمب، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت #مولر حول دور ورسيا في انتخابات 2016.

وفي المقابلة التي استمرت 35 دقيقة عقب القمة مع نظيره الأميركي، أكد الرئيس الروسي أنه لا يملك أي معلومات يمكن أن تمثل ابتزازاً لترمب وعائلته، مشدداً مراراً على أن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأميركية.

وخلال المقابلة، ضغط والاس كثيراً على بوتين، الذي قال: "دعونا ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، يتحدث البعض عن التدخل المزعوم لروسيا في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة. لقد ذكرت هذا في عام 2016 ، وأريد أن أقول ذلك الآن مرة أخرى، وأتمنى للمستمعين الأميركيين أن ينصتوا إلي: روسيا، كدولة، لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ناهيك عن انتخاباتها".

وعندما حاول والاس أن يقاطعه، لوح له الرئيس الروسي بيده وأضاف: "اصبر، ستحصل على إجابة كاملة على سؤالك عن التدخل في شؤون الولايات المتحدة: هل تعتقد حقاً أن شخصاً ما يتصرف من الأراضي الروسية يمكن أن يؤثر على الولايات المتحدة وعلى اختيار ملايين الأميركيين؟ هذا أمر مثير للسخرية تماماً".