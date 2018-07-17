ساحر تركي شهير لم يعثروا على علاج له إلا بمستشفى مصري

يعالج الساحر التركي الشهير ذو الأصول الإيرانية عارف غفور، في أحد المستشفيات بمصر، للحصول على ترياق ينقذ حياته بعد أن #لدغته_أفعى. وقال مسؤول بالسفارة التركية بالقاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، الثلاثاء، أن غفور لدغته أفعى أثناء تحضيره لاحتفال في مدينة أنطاليا التركية أمس الاثنين.

وأوضح أنه تم نقله للمستشفى هناك (أي بالمدينة)، وذكر مسؤولون طبيون أنه يحتاج لمصل (ترياق) موجود بمصر، ليواجه سم الأفعى.

وأضاف تدخلت الخارجية التركية لدى الجانب المصري لتجاوز عقبة التأشيرة التي تحتاج إلى وقت، وبالفعل تم نقل #غفور لمستشفى القصر العيني بالقاهرة عقب موافقة الجانب المصري، وتحدث غفور لمراسل "الأناضول"، من مشفاه بالقاهرة، قائلا إن أفعى لدغته في يديه اليمنى، وبدأت تتفاقم حالته الصحية قبل أن تتدخل السلطات التركية لعلاجه بمصر. وأوضح أن علاجه موجود فقط في مصر.

يذكر أن عارف غفور اشتهر بعروض السحر التي يقدمها في برنامج متلفز وحفلات بتركيا.