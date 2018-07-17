غواص بريطاني: غواصة ماسك لإنقاذ أطفال الكهف.. عمل دعائي

وصف رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك واحداً من كبار الغواصين البريطانيين بأنه "متحجر الفكر"، وشكك في مشاركته في عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند، وذلك إثر انتقاد الغواص لماسك ووصفه مشروع الغواصة التي ابتكرها لإنقاذ الأطفال بأنه "مجرد عمل دعائي".

وبدأت القصة عندما قال الغواص البريطاني فيرنون أونسورث الذي شارك في عملية الإنقاذ، إن "غواصة ماسك كانت حيلة علاقات عامة"، ما أدى إلى رد رجل الأعمال الأميركي بسلسلة من التغريدات حذفها لاحقاً.

وأصرّ ماسك على أن غواصته كانت ستعمل بنجاح، واصفاً الغواص المخضرم بأنه "رجل بلا قيمة".

وقال ماسك في سلسلة تغريدات إنه "لم ير هذا المغترب البريطاني الذي يعيش في تايلاند في أي وقت خلال عملية إنقاذ أطفال الكهف". وأضاف مدير شركة "اكس سبيس" وتيسلا للسيارات الكهربائية: "الناس العظماء الذين كانوا هناك هم رجال البحرية والجيش التايلاندي".

موضوع يهمك ظهرت مؤخراً صورة جديدة لأطفال الكهف في تايلاند الذين يخضعون لعناية طبية مركزة منذ إنقاذهم من كهف جبلي في شمال تايلاند... أطفال الكهف يتذكرون غواصاً فقد حياته لإنقاذهم الأخيرة

ورداً على هذا الهجوم، أكد أونسورث أنه سيشرع في إجراء قانوني رسمي ضد ماسك، مضيفاً: "أعتقد أن الناس يدركون تماماً من هو هذا الرجل".

يذكر أن أونسورث، الذي يعيش جزءاً من السنة في تايلاند، كان قد شارك في الجهود الجبارة التي استغرقت 18 يوماً لإنقاذ الأطفال الـ12 ومدربهم، وهي مهمة انتهت في 10 يوليو/تموز.