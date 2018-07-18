إحصاء غريب.. كم عدد القطط في واشنطن؟

أطلق تحالف يضم العاصمة الأميركية واشنطن وجماعات عامة وخاصة تعدادا يستغرق ثلاثة أعوام لسكان المدينة.. من القطط. وفق رويترز.

ويهدف التعداد الذي بدأ، أمس الثلاثاء، لإحصاء عدد كل القطط في #واشنطن على أمل وضع سبل للتعامل مع هذه الكائنات في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وقال القائمون على مشروع "تعداد القطط في واشنطن" إنهم سيستعينون بالكاميرات وأخذ بيانات من المنازل وتقنيات أخرى لتحديد عدد القطط في بيوت وشوارع المدينة التي يعيش بها 690 ألف نسمة.

ويقول داعمو المشروع إن معرفة عدد القطط في المدينة ستساعد دور رعاية الحيوان على تخصيص الموارد بشكل أفضل وخبراء الحياة البرية على متابعة القطط، كما سيساهم في التحكم في عدد القطط الضالة.

ومن المتوقع استكمال التعداد في يونيو/حزيران 2021.

ويعيش قط أو قطة واحدة على الأقل في واحد من كل ثلاثة منازل أميركية، أي أن هناك أكثر من 74 مليون قط وقطة بالمنازل في أنحاء البلاد، وفقا لأرقام الرابطة الأميركية للطب البيطري لعام 2012.

ووجدت دراسة أجراها خبراء من الحكومة ونشرت عام 2013 أن القطط هي السبب الرئيسي لموت طيور وثدييات صغيرة لأسباب ترجع في جانب منها لعدد القطط الضالة الضخم.