التشيك.. "السرقة الأدبية" تضرب مجدداً وتطيح بوزير جديد

قدم وزير تشيكي، الثلاثاء، على خلفية اتهامات تتعلق بالسرقة الأدبية، ليكون ثاني وزير في الحكومة يقدم استقالته للسبب نفسه.

وأعلن بيتر كركال، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استقالته بعد أن واجه مزاعم بأنه سرق أجزاءً كبيرة من أطروحته الجامعية عام 2007.

وفتحت جامعة توماس باتا في مدينة زلين الشرقية التي درس فيها كركال، تحقيقاً في تلك المزاعم.

وأدى كركال اليمين الدستورية، في 27 حزيران/يونيو الماضي مع بقية أعضاء الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس، الذي تولى في مسعىً منه إلى إنهاء فترة عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

والأسبوع الماضي، تنحت تاتانا مالا، وزيرة العدل التشيكية عن منصبها، بعد اتهامها بـ"السرقة الأدبية" في شهادتيها الجامعيتين.