الملياردير ماسك يعتذر من غواص أهانه على "تويتر"

اعتذر الملياردير #إلون_ماسك الأربعاء من مستكشف مغاور بريطاني ساهم في جهود إنقاذ الفتيان الاثني عشر الذين علقوا في مغارة في شمال تايلاند مع مدربهم لكرة القدم، وذلك بعد أن قال عنه إنه يعاشر أطفالا.

وقدّم مدير شركتي "تيسلا" للسيارات الكهربائية و"سبايس اكس" للملاحة الفضائية، الاعتذار لفرنون آنسوورث الذي شن عليه هجوما شرسا بعد أن وصف هذا الأخير عرض الغواصة المصغرة الذي قدمه ماسك لإنقاذ الفتيان بـ"ضرب إعلامي".

وغرّد ماسك: "لا تبرّر تصرفاته في حقّي ما صدر عني في حقّه، لذا أعتذر من السيد آنسوورث والشركات التي أمثلها"، موضحا "أتحمّل مسؤولية هذه الغلطة بالكامل".

وكان فرنون آنسوورث الذي يعيش في تايلاند فترة من السنة، وقدّم بيانات طوبوغرافية لعناصر الإنقاذ، اعتبر أن نموذج ماسك "ليس لديه أي فرصة للنجاح".

وردّ الملياردير الأحد على آنسوورث الذي لم يسمه باسمه بسلسلة من التغريدات، ناعتا إياه بمعاشر الأطفال على حسابه الذي يتتبعه 22 مليون مستخدم. وزاد ماسك الطين بلة مع تغريدة ثانية يكرر فيها الاتهام. وأزال الملياردير هذه التغريدات في وقت لاحق.

وكان أعضاء فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم قد علقوا إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال تايلاند في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو، لمدة 18 يوما. واستغرقت عملية انتشالهم ثلاثة أيام وانتهت في العاشر من تموز/يوليو.

وأثارت حادثة هذا الفريق ضجة إعلامية تردد صداها في أنحاء العالم أجمع.

وأشاد عناصر شاركوا في عملية إنقاذ الفتيان بدور آنسوورث. وكشف كلاوس راسموسن، وهو غواص دنماركي يقيم في بوكيت، أن آنسوور ث "هو من رسم خريطة كلّ المغارة تقريبا".