بالصور.. غابات السويد تحترق عند 30 درجة مئوية

تتعرض غابات #السويد التي تغطي حوالي 54% من مساحة البلاد البالغة 449.964 كلم مربع، للحرائق منذ حوالي أسبوع بعد أن سجلت درجات الحرارة أعلى مستوياتها لهذا العام وذلك خلال الـ70 سنة الماضية، أي حوالي 30 درجة مئوية ولا تزال الحرائق خارج السيطرة.

وذكرت إذاعة السويد الناطقة بالعربية نقلا عن مصلحة الاستعداد والطوارئ MSB فقد بلغ عدد الغابات المشتعلة اليوم الأربعاء أكثر من 67 غابة في مختلف أنحاء البلاد، في حين تحدث التلفزيون السويدي عن 75 غابة صباح يوم الأربعاء.

ولا تزال الحرائق خارج السيطرة، حيث أكد يعقوب ويرنيرمان، مدير العمليات في قسم حرائق الغابات لدى مصلحة الاستعداد والطوارئ MSB أن الحرائق تنتشر بسرعة كبيرة مع احتمالية وصولها إلى غابات أخرى.

ووصف الوضع بـ"السيئ جداً" في كل من مقاطعات يافليه بوري Gävleborg ، يامتلاند Jämtlandودالارنا Dalarna.

حيث تساهم العديد من الطائرات المروحية السويدية في عملية الإطفاء، إضافة إلى طائرات نرويجية، ويعتمد إخماد الحرائق على تقلبات الطقس خلال اليوم.

السويد تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي

ودفعت الكارثة السويد إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروربي لإخماد الحرائق التي خرجت عن السيطرة بسبب النقص في الأفراد والمعدات الخاصة بوحدة الإطفاء نظراً للمساحات الكبيرة التي تحترق.

ووصف يعقوب ويرنيرمان، الوضع الناجم عن الحرائق بالجاد جدا قائلاً "لم نتمكن من السيطرة على الكثير من الحرائق التي تنتشر بشكل سريع جدا".

وأضاف "نحن في موقف صعب للغاية، نحن نعلم أن هناك احتمالية كبرى في حدوث حرائق جديدة، حيث سيلعب الطقس دوراً في ذلك".

يذكر أن تجاوز درجات الحرارة الـ30 لفترة طويلة تشكل حالية استثنائية في السويد، خاصة أن أشعة الشمس قريبة بسبب موقع السويد على الكرة الأرضية والنهار طويل جدا، كما أن الغابات تغطي 54% من البلد، ومناخها غير ملائم للطقس الحار.

وسجلت أحوال الطقس في العالم خلال شهر يوليو درجات حرارة غير مسبوقة منذ عقود.