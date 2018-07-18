تايلاند..أول مؤتمر صحافي لأطفال الكهف بعد ترك المشفى

غادر الأطفال الاثنا عشر ومدربهم لكرة القدم الذين علقوا في مغارة غمرتها المياه في شمال تايلاند، المستشفى، الأربعاء.

وصعدوا إلى حافلة صغيرة أمام المستشفى في شيانغ راي، الذي مكثوا فيه لمدة أسبوع.

وفي مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه عقب خروج الأطفال من المستشفى مباشرة، أكد الأطباء أن الأطفال في حالة بدنية ونفسية جيدة للغاية لمواجهة أي ضغوط في المرحلة القادمة.

وقال الأطباء إن التأثيرات النفسية للحادث اختلفت حسب أعمار الأطفال التي تراوحت من 11- 16 عاما.

وأضافوا أن التجربة كانت جديدة أيضا على الكادر الطبي الذي لم يواجه ضحايا عانوا من أزمة مماثلة من قبل.

وكان أعضاء فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم قد علقوا إثر هطول أمطار موسمية في كهف #تام_لوانغ في شمال البلاد في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو. واستغرقت عملية انتشالهم ثلاثة أيام، وانتهت في العاشر من تموز/يوليو.

وأثارت حادثة هذا الفريق ضجة إعلامية تردد صداها في أنحاء العالم أجمع.