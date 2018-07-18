شاهد.. أول امرأة تقود طائرة مقاتلة في تاريخ البحرين

شهدت البحرين حدثاً وصف بـ "التاريخي" في قطاع الطيران العسكري والحربي، تمثل في أول طلعة جوية بطائرة قتالية تقودها امرأة هي حفيدة رئيس وزراء المملكة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأقلعت الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، بالطائرة الحربية القتالية "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية على مدار ساعة كاملة.

ووصف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الطلعة الجوية بأنها "حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية، والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

من جهته، قال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، إن "الشيخة عائشة سجلت إنجازًا في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني".