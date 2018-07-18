مشى 32 كيلومتراً ليلحق بيوم عمله الأول.. والهدية مفاجأة

قدم مدير شركة أميركية سيارة جديدة هدية لموظف بعد أن قطع مسافة 20 ميلا (32 كيلومترا) وهو يمشي طوال الليل، ليدرك يومه الأول في العمل.

وبعد تعطل سيارته الخاصة قام #والتر_كار بترجل هذه المسافة سيرًا على الأقدام عبر ضواحي برمنغهام، ألاباما، إلى مقر وظيفته الجديدة.

وأثناء طريقه تحدث معه ضابط شرطة وأعجب بشجاعته، فدعاه إلى تناول الإفطار معه، ومن ثم وصل الشاب إلى موقع عمله بصحبة الضابط ليقود مهامه على أفضل وجه في شركة لنقل الأثاث.

وأوضح الضابط أنه ساعده بعد أن رأى إصراره وشجاعته.

مكافأة المدير

وفور سماع لوك ماركلين، الرئيس التنفيذي لشركة #بيلارتس، بالخبر، قاد سيارته من تينيسي في عطلة نهاية الأسبوع لمقابلة الموظف الجديد.

وبعد الدردشة على فنجان قهوة، سلم ماركلين، كار مفاتيح سيارته الجديدة ماركة فورد إسكيب 2014.

وقال له: "إنني معتز بك جدا. فما قمت به يقول من تكون ويوضح معدنك"، ومن ثم عانقه.

ثناء الناس وتبرعات

وأغدق الناس الثناء على كار منذ نشر قصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، أدت حملة على الإنترنت لمساعدة كار على إصلاح سيارته القديمة إلى جمع أكثر من 8000 دولار.

ويخطط الشاب كار للتخرج من الكلية في ديسمبر بشهادة في العلوم الصحية، ويأمل في الانضمام إلى مشاة البحرية الأميركية قبل العودة إلى برمنغهام لدراسة العلاج الطبيعي.

مشاعر الشاب

ويوم الاثنين قال للصحافيين إنه ممتن في البدء على مجرد الحصول على فرصة عمل "فهي أول فرصة تتاح لي بعد انتظار طويل".

وأضاف: "أردت أن أؤكد التفاني والحصول على العمل بطريقة أو بأخرى".

وقال: "أريد أن يعرف الناس أنه مهما كان التحدي، يمكنك اختراقه، إذ لا شيء مستحيلا إلا إذا جعلت الأمر مستحيلاً".

الزبونة الأولى

وقد أشادت به لامي، وهي زبونة الشركة التي استقبلته في أول صباح عمل له، وسمعت قصته مباشرة من الضابط الذي صحبه ونشرتها على فيسبوك لتصبح أول من عرّف به.

واستمعت لقصته أثناء مساعدته لها بالمطبخ، وعلمت أن عائلته فقدت منزلها في إعصار كاترينا.

وقالت: "لقد غيرت حياتنا"، وخاطبته: "ليس لديك أي فكرة عن عدد الأرواح التي قمت بتغييرها".

وأضافت: "أنت شاب مميز للغاية، وستقوم بعمل أشياء رائعة في المستقبل".