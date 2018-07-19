إمبراطور فرض حصارا على بريطانيا فدمّر نفسه

مارست #إنجلترا مطلع عام 1806سياسة اقتصادية عدائية ضد #فرنسا، حيث فرض الإنجليز على السفن التجارية التي كانت تبحر عبر المحيط الأطلسي تجاه القارة الأوروبية النزول بالموانئ الإنجليزية من أجل تفتيشها ومصادرة جميع السلع الفرنسية الموجودة عليها.

ومع حلول شهر أيار/مايو من نفس العام، توجهت إنجلترا نحو توسيع سياستها ضد فرنسا عن طريق فرض حصار بحري على الشريط الساحلي الممتد من بريست إلى #هامبورغ، وبذلك قطعت شريانا حيويا للاقتصاد الفرنسي.

أمام هذه السياسة الاقتصادية الإنجليزية التي حرمت فرنسا من جزء هام من تجارتها، توجه الإمبراطور الفرنسي #نابليون_بونابرت نحو تعويض المسالك التجارية البحرية المسدودة بمسالك برية.

ولم يتردد نابليون في الرد على الحصار الانجليزي عن طريق فرض حصار مشابه على إنجلترا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1806 عرف بالحصار القاري.

ويوم الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1806، أصدر نابليون بونابرت ما عرف بقرار #برلين، وبموجبه منع الأخير جميع أنواع التجارة مع الجزر البريطانية.

وأمر الإمبراطور الفرنسي بمصادرة جميع السلع البريطانية، كما منع أية سفينة ترسو بالموانئ الإنجليزية من دخول موانئ فرنسا أو الدول الحليفة لها.

فيما عمدت بريطانيا من أجل التخفيف من وطأة الحصار القاري عليها إلى الترفيع في الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، وذلك لدعم خزينتها.

ورد نابليون على هذه الخطوة بتشديد الحصار على البريطانيين بجملة من المراسيم الجديدة.

وعن طريق معاهدة سلام تلسيت سنة 1807، ومعاهدة سلام السادس من شهر يناير/كانون الثاني سنة 1810، أقدم نابليون بونابرت على ضم كل من روسيا، وبروسيا، والسويد للحصار القاري، حيث أملى الأخير فرض الحصار على بريطانيا كشرط أساسي للسلام مع هذه الدول.

إضافة لذلك وعن طريق قراري فونتنبلو وميلان، أمر الإمبراطور الفرنسي بمصادرة كل السفن التي تبين دفعها رسوما جمركية لصالح الخزينة البريطانية.

وقد ألقى الحصار الإنجليزي بظلاله على الاقتصاد الفرنسي، واضطرت فرنسا لتعويض المنتوجات الغذائية المستوردة من المستعمرات عن طريق تشجيع الزراعة على أراضيها، وأمام النقص الحاد في مادة السكر عمد #الفرنسيون إلى استخدام الشمندر السكري.

واتجهت فرنسا إلى تعويض الطرق التجارية البحرية المسدودة بطرق تجارية برية.

وبينما ألقى الحصار الإنجليزي بظلاله على الفلاحة الفرنسية، لم يكن لهذا الأخير تأثير كبير على الصناعة التي واصلت انتعاشها.

أما بالنسبة لبريطانيا فقد تسبب الحصار القاري الذي فرضه نابليون بونابرت في تدهور نسبة التبادل التجاري بشكل ملحوظ خاصة أثناء عام 1808، فخلال تلك السنة تراجعت نسبة التبادل التجاري بحوالي 30% مقارنة بالسنوات السابقة.

ومع حلول سنة 1811 عاشت الخزينة البريطانية على وقع أزمة مالية تسببت في غضب العمال، ولتعويض خسائرها التجارية توجهت بريطانيا نحو زيادة نسبة تبادلها التجاري مع الدول الإسكندنافية، والولايات المتحدة الأميركية، كما اعتمدت على شبكة مهربين للحصول على بعض السلع الأساسية.

وعلى الصعيد السياسي، عاشت الدويلات الحليفة لفرنسا والمطلة على المحيط الأطلسي على وقع تدهور اقتصادي رهيب، حيث شهدت هولندا والتي اعتمد اقتصادها على التجارة البحرية مجاعة بسبب نقص الموارد الغذائية، مما ساهم في تعاظم الشعور القومي المعادي للفرنسيين.

ولتجنب خطر خسارة ولاء هذه الدويلات، عمد نابليون بونابرت إلى تحويل أغلب المناطق المتضررة من الحصار الإنجليزي إلى مقاطعات فرنسية.

وخلال سعيه لتطبيق الحصار القاري بشكل صارم، اتخذ نابليون بونابرت عددا من القرارات التي عجلت بنهاية حكمه.

فبسبب معارضة البرتغال للحصار وتواصل تجارتها مع البريطانيين، لم يتردد نابليون في إرسال قواته نحو شبه الجزيرة الإيبيرية ليغزو البرتغال.

من جهته، عانى الاقتصاد الإسباني كثيرا من خسارته لتجارته مع المستعمرات بسبب السياسة الفرنسية، لتشهد إسبانيا لاحقا ثورة ضد التواجد الفرنسي أجبرت نابليون بونابرت على قمعها بالحديد والدم.

فيما لم تتردد روسيا وبسبب افتقارها للمواد الأولية اللازمة لتحريك مصانعها بإنهاء العمل بنظام الحصار القاري، لتسترجع تدريجيا تجارتها مع البريطانيين خلافا لما نص عليه اتفاق تلسيت سنة 1807.

وبسبب ذلك تشجع نابليون بونابرت على غزو روسيا ضمن حملة عسكرية سنة 1812 أسفرت عن هلاك نسبة هائلة من جيشه.

وخلال شهر أبريل/نيسان سنة 1814 وإثر تنازل نابليون بونابرت عن عرش فرنسا ونفيه نحو جزيرة ألبا، عرف الحصار القاري نهايته بعد مضي حوالي 7 سنوات من البداية.