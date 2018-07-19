رونالدو يدفع "بقشيشاً" خيالياً لموظفي فندق.. كم تتوقع؟

ترك نجم كرة القدم العالمي كريستيانو #رونالدو بقشيشًا قدره 17850 جنيهاً إسترلينيا (23222 دولارا) لموظفي فندق بمنتجع فاخر في #اليونان أثناء قضائه إجازة مع عائلته بعد خروج منتخب #البرتغال من #كأس_العالم.

وأثار لاعب ريال مدريد سابقا، البالغ من العمر 33 عامًا، دهشة العالم، عندما انتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المبلغ الذي دفعه كمكافأة للموظفين والعاملين نظير الخدمة التي تمتع بها بالفندق كان ضخما.

وكان رونالدو في عطلة باليونان قبل الكشف عن صفقة الانتقال إلى النادي الإيطالي.

ونشر رونالدو صورًا له على إنستغرام مع شريكته جورجينا رودريغيز وابنه والأصدقاء وهم يتناولون طعام العشاء بأحد المطاعم في المنتجع.

ونقلت صحف أن رونالدو كان معجبًا بالخدمة التي حظي بها من الفندق، لدرجة أنه لم يستطع أن يغادر قبل أن يكافئ الموظفين.