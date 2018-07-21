احكم بنفسك.. هل هذه أسوأ ركلة في مباراة كرة قدم؟

مع عبور شهر يوليو منتصفه فإن أغلب الأندية في أوروبا تعود إلى الوضع الروتيني وتبدأ الاستعدادات للموسم القادم 2018/2019.

وفي هذا الإطار فقد شهدت إحدى مباريات التأهل لدوري #أبطال_أوروبا في المجر ليلة الثلاثاء الماضية، واحدة من أسوأ مشاهد العنف التي يمكن أن تشهدها #مباراة_كرة قدم على الإطلاق.

وحصل اللاعب #براين_ميليس من نادي إف91 دوديلانج من لوكسمبورغ، على بطاقة حمراء بشكل فوري، بعد ركلة على طريقة لاعبي الكونغ فو، وذلك ضد خصمه من نادي فيديوتون المجري، اللاعب ماتي باتكاي.

وقد تحطمت آمال فريق لوكسمبورغ الذي خرج من المنافسة على إثر هزيمته 2-1 في المجر، حيث لم تشفع مساعدة المدافع الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا والذي غادر المباراة في فعل شيء.

وقد تخلف لوكسمبورغ بنتيجة 3-2 في مجموع مباريتي الذهاب والإياب، وفي مباراة الإياب بالمجر وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، كان الإحباط قد وصل مداه مع اللاعب ميليس الذي جرب العنف المبالغ فيه.

وأرسل حارس فيديوتون المجري كرة طويلة في الملعب، حيث ذهب ميليس باتجاه الكرة وباهتمام كبير ليسددها قافزًا لأعلى إلى داخل الملعب؛ ولكن بعد أن سدد لمنافسه باتكاي بضربه قاسية على القفص الصدري بمنطقة الحجاب الحاجز في الوسط.

ولم يكن من المفاجئ أن يتفاعل الحكم بأسرع من التوقع ليخرج البطاقة الحمراء لميليس، فيما احتج رفاقه على قرار حكم المباراة.

وفي البدء قد يبدو ميليس غير مبالٍ قبل أن يدفع أحد اللاعبين من الفريق الخصم، ويتجادل مع الآخرين، ومن ثم يتخذ طريقه إلى خارج الملعب.

وقد استحضرت الحادثة ذكريات ركلة الكاراتيه سيئة السمعة التي قدمها اللاعب الهولندي نايجل دي يونغ على الإسباني تشابي ألونسو في نهائي كأس العالم 2010، رغم أنه لم يحصل على سوى بطاقة صفراء فقط كعقاب له.